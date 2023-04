Covid: 430 contagi in Veneto nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 08 APR - Sono stati 430 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, leggermente in risalita rispetto al dato di ieri (376) Si registrano anche 3 vittime. Lo segnale il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni sale a 2.710.354 dall'inizio della pandemia, quello dei decessi a 16.771.

Quanto ai numeri clinici, i pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 788 (-12), quelli in terapia intensiva sono 24 (+2). (ANSA).