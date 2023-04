Medico di base rifiuta di visitare pazienti donne, indagini

(ANSA) - VICENZA, 07 APR - I Carabinieri del Nas hanno avviato approfondimenti investigativi nei confronti di un medico di base, di origine israeliana, in servizio a Valdastico (Vicenza), che si rifiuta di visitare le pazienti donne e allo stesso tempo non vuole avere rapporti con le direttrici della casa di riposo del posto. A questi suoi comportamenti, in contrasto con l'etica professionale, si aggiungerebbero errori di scrittura nelle ricette, nelle quali il professionista confonderebbe organi sessuali maschili e femminili nelle prescrizioni delle visite che gli vengono richieste.

A segnalare la situazione alla procura della Repubblica di Vicenza è stato il sindaco del comune vicentino, Claudio Sartori, che aveva raccontato pubblicamente della vicenda ai microfoni dell'emittente Tva Vicenza. Il sindaco aveva ricevuto decine di segnalazioni da parte dei residenti e aveva deciso di inviare la documentazione raccolta alla magistratura.

Ieri i carabinieri del Nas hanno eseguito alcune verifiche prelevando documenti sia nel comune vicentino che nella casa di riposo, avviando così approfondimenti. (ANSA).