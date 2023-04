Covid: ieri in Veneto 376 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 07 APR - Sono 376 i nuovi casi di Covid-19, contro i 440 del giorno precedente, registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.709.924; il bollettino regionale non segnala alcun decesso il cui numero è fermo a 16.768 vittime.

Crescono ancora i positivi registrati dal sistema di sorveglianza, che oggi sono 17.946 (+96). Rimangono stabili il dato clinico, con 800 ricoveri in area non critica e quello in terapia intensiva, fermo a 22. (ANSA).