Capannone con sei lavoratori 'in nero' nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 07 APR - Sei lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di finanza di Bassano del Grappa (Vicenza) all'interno di un capannone in fase di allestimento come emporio a Rosà (Vicenza) e riconducibile ad una società con sede legale a Bergamo, gestita da un cittadino di nazionalità cinese.

Tra le persone controllate vi è anche un cittadino filippino privo del permesso di soggiorno. Nel corso del controllo i finanzieri hanno anche verificato la posizione di alcuni operai che stavano installando le insegne luminose della ditta, scoprendo che nessuno dei dipendenti era in possesso dell'abilitazione all'uso della piattaforma mobile. E' stato denunciato alla Procura di Vicenza il rappresentante legale dell'azienda. (ANSA).