Pedemontana Veneta, aperto il raccordo con la A27

(ANSA) - TREVISO, 06 APR - Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia hanno inaugurato a Spresiano (Treviso) un nuovo della Pedemontana Veneta, in particolare il tratto di connessione con l'autostrada A27 ."Inauguriamo oggi la connessione della Pedemontana con l'A27: un passo fondamentale per quest'opera - ha detto Zaia - L'apertura di questo collegamento permette ora di fare l'atteso salto di qualità: decine di comuni, migliaia di aziende, tantissimi abitanti di questi territori hanno finalmente un'arteria importante per il traffico veicolare, in una delle aree produttive più importanti del Paese". I flussi di traffico sui tratti già percorribili della Pedemontana sono in aumento, con un picco di 33.943 veicoli raggiunto proprio lo scorso 10 marzo. (ANSA).