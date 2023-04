Pasqua, a Jesolo riapre un centinaio di alberghi

(ANSA) - JESOLO, 06 APR - "Le previsioni sono sicuramente molto positive e, per la stagione, si prevede di migliorare i dati dello scorso anno": così parla il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini, in merito alle previsioni sulla stagione balneare avviata ufficialmente con il Festival degli Aquiloni dello scorso fine settimana e, dal punto di vista pienamente ricettivo, con le festività pasquali, quando la città vedrà la riapertura di un centinaio di alberghi (su 350 complessivi).

"L'iniziativa degli aquiloni - continua Contarini - ha dato un segnale molto importante e confermato il livello di attrattività della nostra città. Oltre ad avere evidenziato come Jesolo debba credere sempre di più nei grandi eventi per creare interesse (nell'immediato come presenze e a medio termine come promozione) anche nei periodi meno canonici della classica stagionalità". Questo perché Jesolo "può diventare concretamente una città da vivere ogni anno (gli eventi sportivi di fine estate, piuttosto che quelli del periodo natalizio ne danno conferma), superando il concetto stesso di allungamento della stagione - aggiunge -. Da questo punto di vista colgo l'invito del sindaco Christofer De Zotti, che appartiene anche al nostro modo di lavorare, nel dovere fare squadra, ognuno per il ruolo che ricopre".

Tornando ai dati previsionali, l'occupazione media del periodo pasquale sarà del 70%, con punte del 75%; molto positive anche le prospettive per le festività care ai turisti di lingua tedesca, ovvero Ascensione (18 maggio), Pentecoste (28 maggio) e Corpus Domini (11 giugno), con un aumento del numero di hotel aperti (praticamente la quasi totalità fin dall'Ascensione) e con una occupazione che, ad oggi, è già oltre il 50%. (ANSA).