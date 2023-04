Milano-Cortina:Comitato, anche per Regole villaggio a Fiames

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 06 APR - Anche le Regole d'Ampezzo, l'antica istituzione cortinese per la gestione e difesa della proprietà collettiva di boschi e pascoli della valle, si dice favorevole all'indicazione dell'area di Fiames per la costruzione del Villaggio Olimpico dei Giochi del 2026.

Lo riferisce una nota del Comitato di Campo, l'altra area di Cortina che sarebbe in pole position invece per gli organizzatori, dopo l'incontro avuto ieri con i vertici delle Regole ampezzane. "Abbiamo chiesto alle Regole questo incontro per verificare se da parte loro ci fosse una posizione precisa in merito al villaggio olimpico - affermano i rappresentati di Campo - Anche per loro la zona ideale resta Fiames, seguita da Cimabanche, fermo restando che il villaggio sia provvisorio.

Socol, invece, dove è in atto una ricomposizione ambientale, sembra più complicato. Chiaramente si aspettano di vedere dei progetti veri e propri per poter avvallare una qualsiasi ipotesi con fermezza, ma è certo che anche per loro Campo non rappresenta la soluzione migliore". (ANSA).