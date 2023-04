Intervento al femore a 103 anni, dopo 4 giorni già in piedi

(ANSA) - SAN DONA' DI PIAVE, 06 APR - Ha vissuto e superato la seconda Guerra Mondiale ma la sua più grande battaglia l'ha vinta in questi giorni, a 103 anni, quando dopo essere arrivata in ospedale con una frattura del femore è stata operata d'urgenza. A distanza di 4 giorni si è rimessa in piedi ed ha iniziato le terapie che la riporteranno a camminare. E' accaduto all'ospedale di San Donà di Piave, nel Veneziano.

"La signora è arrivata con la rottura del femore a seguito di una caduta accidentale - spiega il direttore del reparto di ortopedia, Nunzio Mastrantonio - quella frattura l'avrebbe condannata a stare forzatamente a letto con conseguenze deleterie su un fisico già fragile, per questo motivo è stato scelto di operarla nonostante l'età ultracentenaria".

L'intervento è stato eseguito poche ore dopo l'ingresso in ospedale, in anestesia spinale. L'operazione è andata a buon fine: la paziente ha già iniziato la riabilitazione e dopo Pasqua potrà rientrare a casa.

"L'assistenza da parte del servizio sanitario regionale- spiega il direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi - come del resto accade per tutti i pazienti che ne hanno necessità, continuerà anche al domicilio dell'anziana, grazie l'attivazione della Centrale Operativa Territoriale, servizio in Veneto oramai collaudato, e della fisioterapia territoriale che effettuerà la riabilitazione in ambito domestico e valuterà il setting domiciliare per garantire alla donna un ambiente di vita sicuro e privo di situazioni che possano causare cadute o altri pericoli". (ANSA).