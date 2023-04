Covid, in Veneto ieri 440 nuovi casi e una vittima

(ANSA) - VENEZIA, 06 APR - Scende ulteriormente la curva dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, che ieri sono stati 440, con 1 vittima; da inizio pandemia sono 2.709.548 i contagi e 16.768 i deceduti. Leggermente in aumento (+58) gli attuali positivi registrati ufficialmente, che sono 17.848. Negli ospedali la situazione è in lieve miglioramento, con 800 ricoveri (-2) in area medica e stabili a 22 in terapia intensiva. (ANSA).