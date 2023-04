Autostrade: uno spot per promuovere la sicurezza

(ANSA) - VENEZIA, 06 APR - Autovie Venete e Confartigianato Imprese Veneto lanciano uno spot per sensibilizzare gli utenti della strada sui comportamenti scorretti, prima causa degli incidenti stradali: utilizzo del telefonino, eccesso di velocità e mancata distanza della sicurezza in prossimità dei cantieri stradali, come quelli per la costruzione della terza corsia dell'A4. Proprio sul tratto della A4 di competenza di Autovie Venete, pur a fronte di un aumento del traffico del 10,6% nel 2022 si è registrata anche una crescita degli incidenti, +8,6%, rispetto all'anno precedente.

Il filmato sarà pubblicizzato sui canali social dei due enti, oltre che sulle principali emittenti televisive e sui quotidiani. Obiettivo è coinvolgere il maggior numero di automobilisti e autotrasportatori che fruiscono ogni giorno dell'autostrada.

"Contiamo di arrivare all'utenza delle strade - ha spiegato il presidente di Autovie Venete, Maurizio Paniz -, perché i risultati non si ottengono solo con la segnaletica. In molti incidenti si constata come l'automobilista sia attratto da telefonino o televisione, e poi lo si vede impattare senza aver toccato il freno, in situazione di evidente distrazione. Quello che si può fare - ha concluso - è contare sulla disponibilità di tutti per capire le situazioni di rischio". (ANSA).