Infrastrutture, a nordest 70% dei lavori è secondo programmi

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - Il 70% dei lavori per le grandi infrastrutture in Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nel 2022 è proseguito secondo i programmi, mentre un intervento su cinque è risultato in ritardo. Il dato emerge dal Rapporto 2022 dell'Osservatorio Oti Nord, che monitora l'avanzamento degli iter progettuali e realizzativi di 84 grandi opere infrastrutturali nelle regioni del Nord Italia.

Il Nordest, rispetto alle opere monitorate dall'Osservatorio, è destinatario di oltre 7 miliardi di finanziamento da parte del Pnrr. (ANSA).