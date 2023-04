Il robot Hugo al lavoro per la prima volta in ospedale Verona

Il robot Hugo ha agito per la prima volta in Veneto. Da ieri, Aoui Verona utilizza l'alta tecnologia del nuovissimo sistema robotico impiegato in urologia con le prime due prostatectomie, che si sono svolte nel blocco operatorio del Polo Confortini, realizzate dal direttore di Urologia professor Alessandro Antonelli e dalla sua equipe.

L'utilizzo di Hugo è il primo in assoluto in Veneto e tra i primissimi in tutta Europa. Aoui Verona è infatti tra le poche strutture sanitarie pubbliche che si sono già dotate dell'ultima tecnologia Medtronic, in Italia solo Milano e Roma. La chirurgia robotica è impiegata quotidianamente nelle urologie delle maggiori strutture ospedaliere (pubbliche e convenzionate) per le procedure chirurgiche più complesse. Il vantaggio della chirurgia robotica è di aumentare la precisione del chirurgo, garantire risultati migliori e minori tempi di recupero per i pazienti. Tutte funzioni che vengono assicurate sempre meglio dalle macchine di ultima generazione.

Aoui Verona ha investito molto sulla robotica, sia come risorse sia come progettualità. Questo robot e altri sistemi chirurgici, che sono in via di implementazione, saranno presentati a breve pubblicamente. (ANSA).