Fiamme in deposito di vestiti, vigili fuoco al lavoro di notte

Sono durate tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento grave incendio sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri a Giavera del Montello (Treviso) nel deposito logistico di un'azienda di abbigliamento e calzature, della grandezza di circa 18.000 metri quadri.

Numerose le squadre intervenute dai comandi di Montebelluna, Conegliano, Treviso e Venezia con 18 automezzi e 30 vigili del fuoco coadiuvati dal comandante Giuseppe Costa. Il rogo è stato circoscritto, salvando il piano interrato dell'edificio e un'ala adiacente alla struttura principale.

L'alta colonna di fumo alzatasi per le fiamme è stata visibile da gran parte della provincia. Le squadre intervenute nel pomeriggio hanno ricevuto il cambio dagli operatori del cambio turno per le operazioni della notte. (ANSA).