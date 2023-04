Vinitaly: Zaia, nel mondo 1 bollicina su 3 è Prosecco

(ANSA) - VERONA, 04 APR - "Nel mondo una bollicina su tre è Prosecco, ne facciamo un miliardo di bottiglie. Ma da ministro ho dato una mano all'Asti che penso sia un prodotto strepitoso.

In termini di orgoglio siamo gemelli diversi". Lo ha detto, a Vinitaly, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nell'accogliere, presso lo stand istituzionale del Veneto, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente del Piemonte Alberto Cirio. Brindisi di rito, con bollicine made in Veneto per l'occasione. (ANSA).