Vinitaly: Nomisma, 28% dei consumatori vuole Prosecco bio

La sostenibilità rappresenta insieme al biologico uno dei principali driver di acquisto del Prosecco, un trend che coinvolge trasversalmente - seppur con entità diversa - i consumatori di tutti i principali mercati di riferimento. È quanto emerge dal sistema di survey che Wine Monitor Nomisma conduce per il Consorzio di Tutela della Doc Prosecco, diffuso in occasione del Vinitaly di Verona.

In Italia in particolare, il 28% dei consumatori sceglie il Prosecco da consumare proprio sulla base della presenza di attributi "green" come il bio e la sostenibilità ambientale e sociale. All'estero l'interesse è ancora maggiore: si va dal 32% dei consumatori tedeschi per arrivare al 36% di quelli svedesi e al 40% di quelli statunitensi.

Il 9% dei consumatori italiano di spumanti ha acquistato negli ultimi 12 mesi un vino certificato sostenibile, ossia con marchio Equalitas, Viva o Sqnpi. Si tratta dunque ancora di una nicchia di mercato, che presenta però un identikit dell'acquirente tipo ben definito: Millennials, di genere maschile con titolo di studio e reddito elevato. Tali caratteristiche socio-demografiche si ritrovano anche in Germania e Svezia, dove la quota è più elevata e pari rispettivamente al 10% e 15%.

Dalle consumer survey di Wine Monitor Nomisma emerge come i vini sostenibili godano di una migliore reputazione rispetto a quelli convenzionali, perché presentano un maggior rispetto dell'ambiente ma anche una maggiore tracciabilità, così come un più alto rispetto per lavoratori e cittadini. (ANSA).