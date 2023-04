Uccisa in Polesine, è stata trovata la pistola

E' stata trovata la pistola che potrebbe aver ucciso Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine (Rovigo) trovata agonizzante in casa e uccisa da un colpo d'arma da fuoco alla testa.

Secondo quanto si è appreso, l'arma è stata rinvenuta in un terreno vicino all'abitazione dove la donna abitava, assieme al marito e ai due figli.

L'autopsia svolta ieri aveva accertato la presenza di un proiettile nel cranio di Rkia, e ha confermato l'ipotesi fatta dagli investigatori dopo l'ispezione cadaverica e la tac cerebrale. Mercoledì 29 marzo la procura di Rovigo parlava di ferimento alla testa "presumibilmente a causa di un proiettile" facendo intendere che per la conferma o l'eventuale smentita serviva l'esito dell'autopsia.

Dall'esame autoptico emerge inoltre che il colpo, sparato da sinistra verso destra, non sarebbe stato esploso da distanza ravvicinata. (ANSA).