E-distribuzione, a Padova street art per 800 anni Università

L'artista venezuelano Koz Dos è stato scelto per realizzare un'opera su un impianto di trasformazione di E-distribuzione (Gruppo Enel) situato nel quartiere Arcella, divenuto protagonista negli ultimi anni di un fermento artistico di spicco.

Committente dell'opera, intitolata "Noi come medicina, noi oltre il palpabile", è Arcellatown, la community social collettore di questi movimenti artistici che danno voce al quartiere in maniera indipendente ed autonoma dal "basso".

"Ringraziamo i partner privati come E-Distribuzione e Generali - ha detto Alessandra De Crescenzo, del collettivo - che si offrono come sostenitori di progetti che sono in grado di muovere un turismo intellettualmente proattivo che riempie i vuoti urbani come nell'ansa Borgomagno, che ci vede da anni > leader come rigeneratori urbani".

"L'energia elettrica ha un ruolo invisibile - sottolinea Davide Marini, responsabile E-Distribuzione unità territoriale di Padova - ma rende possibili quasi tutte le nostre attività quotidiane: per questo abbiamo deciso di darle forma e colore e grazie alla collaborazione con Arcellatown mettiamo a disposizione le nostre strutture per regalare emozioni, trasformando le cabine in veri e propri elementi di pregio estetico e di valorizzazione del territorio".

L'opera è il sesto di una serie di interventi artistici facenti parte del progetto di Arcellatown "Universa Universis Patavina Libertas", che prevede la decorazione di otto cabine elettriche di E-Distribuzione nel quartiere Arcella per gli 8 secoli dell'Ateneo di Padova, che ha dato il patrocinio. (ANSA).