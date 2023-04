Donna in Polesine uccisa dal figlio, è stato incidente

Sarebbe stato il figlio di otto anni a uccidere accidentalmente Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpita alla testa da un proiettile. Questa la ricostruzione degli investigatori del tragico incidente. Il piccolo avrebbe usato la pistola del padrone di casa, sarebbe entrato in casa e maneggiando l'arma sarebbe partito il colpo mortale.

La pistola è stata rinvenuta in nottata in un terreno vicino all'abitazione dove la donna abitava, assieme al marito e ai due figli.

L'autopsia svolta ieri aveva accertato la presenza di un proiettile nel cranio di Rkia. Il colpo, da sinistra a destra, non risulta sparato da distanza ravvicinata. (ANSA).



Agenzia ANSA Uccisa in Polesine, è stata trovata la pistola - Veneto E' stata trovata la pistola che potrebbe aver ucciso Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine (Rovigo) trovata agonizzante in casa e uccisa da un colpo d'arma da fuoco alla testa. (ANSA)