Covid: in Veneto 782 nuovi casi e 5 vittime in 24 ore

Sono 792, in netta risalita rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, dove si contano anche 5 vittime. Dall'inizio della pandemia in regione ci sono stati 2.708.622 contagi e 16.761 morti.

In crescita anche gli attuali positivi, che sono 17.696, 321 in più in 24 ore. Scendono (-5) i ricoveri in area medica, che sono 802, mentre sono invariati a 23 quelli in terapia intensiva. (ANSA).