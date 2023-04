Chiusa discoteca nel vicentino dopo controlli forze ordine

La Guardia di Finanza di Vicenza e i Carabinieri di Valdagno, hanno notificato la chiusura e la sospensione della licenza d'esercizio alla proprietaria di una nota discoteca di Valdagno. Il provvedimento stato emesso dal Questore di Vicenza per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, alla luce di quanto accertato nei mesi scorsi e in più circostanze, sia dai finanzieri di Arzignano che dai militari dell'Arma. Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per 15 giorni, scaturisce da numerosi episodi considerati gravi e di allarme per la collettività, in particolare per i più giovani. In particolare, lo scorso febbraio, durante un controllo , i finanzieri avevano accertato che erano state somministrate bevande alcoliche ad un 16enne e per questo la rappresentante legale della società e il barista che aveva servito la bevanda alcolica erano stati denunciati all'autorità giudiziaria.. Inoltre, due giovani, di cui uno minorenne, erano stati sorpresi intenti a consumare droga all'ingresso del locale. Tra l'altro i carabinieri erano intervenuti in seguito ad una rissa, nata per futili motivi, nel parcheggio della discoteca. Le indagini avevano portato a riscontrare la presenza consolidata, all'interno del locale, di persone con precedenti penali. (ANSA).