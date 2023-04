Bossolo in cassetta dell'ambulatorio, minacce a una dottoressa

Un bossolo nella cassetta delle lettere di un medico di base in servizio nel quartiere San Pio X. Il ritrovamento, scrive il Corriere del Veneto, è avvenuto la mattina di venerdì 24 marzo quanto la dottoressa è andata a controllare la cassetta della posta nella quale solitamente i pazienti imbucano le loro richieste.

Il camice bianco aveva pensato ad uno scherzo di cattivo gusto, ma per via del clima che si vive quotidianamente negli ambulatori il ritrovamento è stato inquietante. Il medico, che sta ancora frequentando la scuola di formazione, aveva ricevuto anche recentemente una minaccia di morte da parte di una paziente se non avesse avuto subito la una ricetta.

Del fatto è stato informato anche il presidente dell'ordine dei medici di Vicenza, Michele Valente. (ANSA).