Vinitaly: Bricolo, da Meloni segnale importante per settore

(ANSA) - VERONA, 03 APR - "Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che con la sua presenza oggi a Vinitaly ha ribadito la centralità socioeconomica, culturale e identitaria di questo settore strategico del made in Italy che vale quasi 8 miliardi di euro di export, con un valore espresso dalla filiera di oltre 31 miliardi di euro". Lo afferma il presidente della Fiera di Verona, Federico Bricolo, che oggi ha ospitato la visita della premier al salone internazionale del vino.

Una visita, osserva Bricolo, che "conferma l'attenzione del Governo al comparto fieristico e al vino tricolore, rappresentato a Verona da oltre 4mila aziende da tutta Italia.

Una centralità che Veronafiere intende valorizzare in tutto il mondo, mettendo a disposizione del settore e delle istituzioni il brand Vinitaly quale aggregatore per la promozione". (ANSA).