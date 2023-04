Sorsi d'autore, serate tra enogastronomia e storia a Verona

(ANSA) - VERONA, 03 APR - E' arrivata alla 24/a edizione "Sorsi d'autore", la rassegna multisensoriale della Fondazione Aida, che in questi appuntamenti estivi coniuga l'eterna bellezza delle Ville Venete, molte patrimonio Unesco, con degustazioni guidate di vini pregiati ed eccellenze gastronomiche del territorio. La rassegna, presentata oggi a Veronafiere nello stand della Regione Veneto durante la seconda giornata di Vinitaly, si sviluppa in collaborazione con Ais Veneto, alla scoperta della grande arte del passato vissuta in chiave di convivialità e cultura contemporanea, con momenti di dialogo con personalità di spicco. In calendario quest'anno quattro serate fino all'1 luglio con Michele Serra, Serena Dandini, Oscar Farinetti in dialogo aperto con i Sommelier Ais Veneto e personaggi di spicco della cultura popolare italiana come Dario Vergassola, Luca Telese e Luca Sofri. Farà eccezione la serata inaugurale del 28 maggio nella quale, nella villa rinascimentale Cà Vendri alle porte di Verona, si celebrerà il 100/o Arena di Verona Opera Festival in collaborazione con Fondazione Arena di Verona e il Comune scaligero. Per l'occasione gli archivi e le storiche sartorie areniane, emblema dell'artigianalità italiana nel mondo, presenteranno un'accurata selezione dei più coreografici costumi che impreziosirono alcuni degli allestimenti di maggiore successo della storia areniana: Un Ballo in Maschera di Verdi con regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi, Traviata di Verdi con regia, scene e costumi di Hugo de Ana, altro caposaldo della bellezza teatrale; Anna Bolena di Donizetti firmata da Graham Vick con i costumi del Premio Oscar Paul Brown; Don Giovanni di Mozart con la regia del Maestro Franco Zeffirelli e costumi del pluripremiato suo storico collaboratore Maurizio Millenotti. (ANSA).