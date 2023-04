Giro d'Italia 2023 in Veneto, prima tappa a Caorle 24 maggio

(ANSA) - VERONA, 03 APR - "Non c'è Giro d'Italia senza Veneto e non c'è Veneto senza Giro". Con queste parole, il Governatore del Veneto Luca Zaia, durante il Salone Vinitaly, in corso di svolgimento alla Fiera di Verona, ha evidenziato oggi come l'edizione 2023 della "corsa rosa" di ciclismo sarà protagonista sulle montagne venete. "Quest'anno abbiamo fatto le cose in grande - ha detto Zaia, durante la presentazione dell'evento nello stand della Regione Veneto - stiamo parlando di 3 tappe, 5 città coinvolte e 500 km da percorrere in una vetrina che offrirà il meglio del Veneto".

La carovana rosa giungerà in Veneto mercoledì 24 maggio con l'arrivo a Caorle (Venezia), poi il giorno successivo maggio la partenza è prevista da Oderzo (Treviso) per salire fino alla Val di Zoldo e tagliare il traguardo a Zoldo (Belluno). La tappa regina del Giro 2023 è prevista il 26 maggio con partenza da Longarone e l'arrivo previsto al rifugio Auronzo, al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo. (ANSA).