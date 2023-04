EasyJet inaugura la rotta da Venezia a Cipro

(ANSA) - VENEZIA, 03 APR - È decollato nella mattinata di sabato primo aprile il primo volo easyJet EJU4041 in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, terza base della compagnia in Italia, e diretto a Larnaca, capoluogo dell'omonimo distretto di Cipro.

La nuova rotta Venezia - Larnaca sarà operata da EasyJet con fino a due frequenze a settimana - ogni martedì e sabato o ogni mercoledì e sabato a seconda del mese prescelto - fino alla fine della stagione estiva.

Con l'aggiunta di questo inedito collegamento salgono a 21 le destinazioni nazionali e internazionali oggi visitabili dai passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia grazie ai voli easyJet. Tra le destinazioni raggiungibili questa estate figurano anche le isole di Rodi, Kos e Mykonos, oltre alle città di Dubrovnik, Londra, Berlino, Amsterdam e Parigi.

