Covid: Veneto, 81 nuovi casi e nessuna vittima in 24 ore

Sono 81 i casi ufficiali di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.707.840. Nessuna persona è deceduta, e le vittime della pandemia in regione restano 16.756.

Gli attuali positivi sono 17.375. negli ospedali la situazione è stazionaria, con 807 ricoveri in area medica (+2) e 23, invariati, in terapia intensiva. (ANSA).