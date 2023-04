Alpinista di Vicenza morto per una valanga in Norvegia

Un alpinista vicentino, Matteo Cazzola, 36 anni, è morto travolto da una valanga nel pomeriggio di ieri durante un'escursione in Norvegia, sul picco del Kavringtinden.

Secondo quanto si è appreso l'uomo, che si trovava nel Paese scandinavo da qualche giorno per un periodo di ferie, faceva parte di una comitiva di otto persone, tutti vicentini, tre dei quali non avevano partecipato all'escursione, preferendo restare in baita.

A Vicenza vivono anche i genitori dell'alpinista che sono stati avvisati della disgrazia nella serata di ieri e che ora stanno organizzando il viaggio per recarsi in Norvegia.

Rimangono molto gravi le condizioni di un altro escursionista vicentino che faceva parte del gruppo di otto persone che si trovano in vacanza sulle nevi in Norvegia. Si tratta di Pietro De Bernardini, 25 anni, residente a Isola Vicentina (Vicenza), ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Tromso. Ferite più lievi per un terzo compagno di cordata, che è già stato dimesso dall'ospedale, mentre gli altri due sono rimasti praticamente illesi.