Onorificenze merito Repubblica, la storia di Francesca

(ANSA) - VERONA, 31 MAR - C'è anche la giovane veronese Francesca Moscardo fra i quattro veneti illustri - assieme a Rudi Zanatta, Matteo Marzotto e Carlotta Mancini - che oggi hanno ricevuto le insegne dell'Ordine al merito della Repubblica dalle mani del Capo dello Stato. "È un messaggio di grande forza, creatività, ironia. La storia di Francesca, che ben conoscevo - dice il governatore Luca Zaia - mi ha molto colpito per la sua forza evocativa, per la capacità di superare le barriere e guardare con ottimismo al mondo che viviamo".

Francesca è stata premiata con l'alta onorificenza dopo aver conquistato web e social raccontando la propria vita a tu per tu con la disabilità. "A lei - conclude Zaia - vanno le mie congratulazioni più speciali, nel giorno in cui hanno ricevuto le insegne dell'Ordine al merito della Repubblica dalle mani del Capo dello Stato anche i veneti Rudi Zanatta, Matteo Marzotto e Carlotta Mancini". (ANSA).