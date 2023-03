Milano-Cortina: Carraro, su lavori non sono tranquillo

"Io non sono molto tranquillo. Sulle opere a supporto, che sono quelle che avranno ricadute sugli anni successivi, già ci sono rallentamenti e sarà difficile vederli per le Olimpiadi". Lo ha detto oggi, a Cortina d'Ampezzo (Belluno), il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, a proposito delle opere previste per la preparazione della località alle Olimpiadi del 2026, aprendo il meeting dei Giovani imprenditori del Nordest. (ANSA).