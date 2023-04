Carraro, blocco cibo sintetico è contro ricerca e Made in Italy

Per il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, c'è stato "un precipitoso intervento del Governo nel bloccare la vendita e la produzione di carne sintetica". Lo ha affermato oggi a Cortina d'Ampezzo per il meeting dei Giovani imprenditori del Nordest.

"Nel 2026 - ha aggiunto Carraro - l'industria della carne sintetica avrà un indotto nel mondo di 700 miliardi di euro.

Bloccarne la produzione e la vendita significa bloccare la ricerca, e non è così che si fa il bene del nostro Made in Italy", ha concluso. (ANSA).