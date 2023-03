Intesa Veneto-Viminale per un numero di emergenza unico

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - È stato firmato stamane a Venezia il protocollo d'intesa tra il ministro del'Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente del Veneto, Luca Zaia, per l'attivazione del numero unico di emergenza 112 anche nel Veneto. Il numero "sarà attivo entro sei mesi - ha annunciato Piantedosi -. In Italia serve già 36 milioni di persone, ma mi preme sottolineare che il Veneto non arriva in ritardo, ma come da sua tradizione lo fa in maniera preparata e con accuratezza, perché si tratta di un progetto di una delicatezza estrema".

