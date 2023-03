E-Distribuzione inaugura un nuovo centro operativo a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - Una 'torre di controllo' che gestisce 88 mila chilometri di rete elettrica, 154 impianti primari e oltre 38 mila cabine secondarie, a servizio dei 5 milioni di abitanti di tutte le province venete. Si racchiude in questi numeri l'importanza strategica del nuovo centro operativo di Venezia di E-Distribuzione, inaugurato oggi alla presenza dell'amministratore delegato del gruppo, Vincenzo Ranieri, e delle istituzioni cittadine e regionali.

La ristrutturazione del centro, situato all'interno di un edificio realizzato oltre trent'anni fa, ha permesso di aumentare gli spazi interni, per un totale di 1.100 metri quadrati di superficie. Sono state predisposte sale più moderne, con 10 postazioni operative gestite da turnisti, dotate di ampi monitor che riportano in tempo reale condizioni meteorologiche e sistemi di allerta che garantiscono il monitoraggio continua dell'intera rete elettrica regionale. Attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24, il quartier generale gestisce l'intera rete elettrica, con il compito di individuare eventuali guasti, e rimanendo in contatto con gli impianti di alta, media e bassa tensione sul territorio. È la cabina di regia dalla quale intervenire in caso di disservizi e coordinare celermente le operazioni sul campo dei tecnici, sia in caso di emergenza che sul fronte della manutenzione di routine programmata.

"I centri operativi - ha detto Ranieri - rappresentano il sistema nervoso centrale della rete che garantisce l'affidabilità dell'intero sistema elettrico. Una rete sempre più evoluta, frutto anche dei piani di sviluppo che nell'ultimo triennio ci ha visto investire oltre 600 milioni di euro per una 'smart grid' pronta alla transizione energetica e resiliente ai cambiamenti climatici". (ANSA).