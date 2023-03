Archivio Biennale di Venezia acquisisce il fondo Capellini

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - L'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia acquisisce il Fondo Lorenzo Capellini, con l'intento di conservare e valorizzare l'archivio del grande fotografo, che in sessant'anni di attività, già collaboratore per "Il Mondo" di Pannunzio, ha documentato il Novecento artistico e letterario e in particolare le Biennali dal 1974 al 1978.

Per l'occasione, la Biennale inaugura giovedì 30 marzo, al Portego di Ca' Giustinian, la mostra B74-78. Lorenzo Capellini.

Un racconto fotografico, e programma due giornate di studi domani e venerdì 31 marzo, alla Biblioteca ai Giardini, per ripercorrere il quadriennio di attività artistiche della Biennale sotto la presidenza di Carlo Ripa di Meana (1974-1978).

"Dobbiamo essere grati al presidente Carlo Ripa di Meana di aver chiesto all'amico Lorenzo Capellini di documentare gli anni della sua Biennale - afferma il presidente Roberto Cicutto - e ancor di più dobbiamo essere grati a Lorenzo per aver continuato a farlo costruendo un patrimonio unico di verità che oggi arricchisce il nostro archivio. Questa mostra l'abbiamo voluta soprattutto perché racconta la passione di un testimone speciale, che con la sua macchina fotografica ha saputo fondere la storia con la S maiuscola alla vita di donne e uomini, che in ruoli diversi hanno fatto quella storia". (ANSA).