A Padova Festival Eco, due giorni sulla mobilità sostenibile

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Una due giorni dedicata alla transizione verso una mobilità sempre più sostenibile che avrà come testimonial d'eccezione l'attore Neri Marcoré. Si terrà a Padova il 19 e il 20 aprile Eco, il Festival della mobilità sostenibile, il cui programma è stato presentato nella sede Aci di Milano. La manifestazione, organizzata con il patrocinio e la collaborazione di Anci, ha l'obiettivo di comprendere, attraverso dati e scenari a che punto si trova il passaggio verso la mobilità sostenibile in Italia e promuovere un confronto tra gli attori in campo, dalle aziende, alle associazioni fino ai Comuni.

Un confronto sulla mobilità sostenibile "oggi è imprescindibile perché è un obiettivo a cui tendere al di là delle ideologie - ha evidenziato Ludovica Casellati, ideatrice del festival Eco -. A Eco non ci sarà un dibattito politico ma esperienze, case history e testimonianze, come quella che ci verrà portata dal vicesindaco di Parigi. Ci sarà anche Vittorio Brumotti".

Al Centro Culturale Altinate S. Gaetano di Padova, si articolano due aree: l'Auditorium Trenitalia che ospiterà talk e momenti di approfondimento e l'Agorà Enel X Way, dedicata al networking, alla condivisione delle pratiche virtuose delle aziende, degli enti locali in materia di transizione ecologica ma anche luogo di sviluppo di nuove sinergie. Al taglio del nastro della manifestazione sarà presente il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Momenti clou della manifestazione saranno gli interventi istituzionali con il coinvolgimento dei due ministeri oggi al centro del dibattito sulla transizione ecologica del Paese: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Tra gli ospiti più attesi anche il vice sindaco di Parigi Christophe Najdovski che racconterà le iniziative intraprese sul fronte della mobilità smart e sostenibile nella capitale francese, confrontandosi con i suoi colleghi italiani e Jean Todt, già AD della Ferrari. (ANSA).