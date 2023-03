Processo appello anarchico Sorroche, pm 'condanna a 21 anni'

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - "Sorroche è rimasto immischiato nel paradosso del terrorista: pretende diritti e facoltà a suo favore ma non li riconosce ai suoi interlocutori": lo ha sostenuto stamane Giancarlo Buoncore, avvocato generale della Procura della Corte d'Appello di Venezia, in apertura del processo di secondo grado all'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche per l'attentato nel 2018 al K3 di Villorba, sede della Lega trevigiana. A favore di Sorroche sabato scorso alcune decine di anarchici avevano manifestato a Venezia, fronteggiati da centinaia di uomini dell'ordine.

Al termine della sua requisitoria Buonocore ha chiesto per Sorroche una condanna a 21 anni e 6 mesi. (ANSA).