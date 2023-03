Imprese, Veneto terza regione italiana per domande brevetti

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - Sono state quasi 5mila le nuove domande di brevetti che le aziende e gli inventori italiani hanno depositato presso l'Ufficio europeo dei brevetti (Epo - European Patent Office) nel 2022. Si tratta per la precisione di 4.864 domande, il secondo numero più alto di sempre, leggermente inferiore (-1,1%) al record del 2021. L'Italia si conferma all'11/O posto nella classifica dei primi 50 paesi per domande di brevetto. L''handling (che comprende le tecnologie di imballaggio) e trasporti sono i due settori tecnologici italiani più brevettati in Europa Il Veneto, con 680 domande, è la terza regione italiana per richieste di brevetto depositate nel 2022, ed occupa il 34/O posto nella Top European regions, dietro all'Emilia-Romagna (788), 24/A, e alla Lombardia, prima regione italiana in questa graduatoria, al 12/O posto nella Top European regions, con 1.547 domande. La Lombardia rappresenta il 31,8% del totale delle domande italiane, seguita dall'Emilia Romagna (16,2%) e dal Veneto (14%). (ANSA).