Covid: ieri in Veneto 878 nuovi casi e quattro vittime

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - Sono 878, con il consueto aumento del martedì, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e quattro decessi. Dall'inizio della pandemia ci sono stati 2.705.613 contagi e 16.740 morti. In discesa a 17.782 (-185) i malati ufficiali. Quanto alla situazione clinica, con 813 ricoveri in area medica (+10) e stabili a 24 in terapia intensiva. (ANSA).