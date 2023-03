'Protesi' al posto degli artigli rubati a fossile dinosauro

Avrà delle 'protesi' al posto delle falangi superiori l'esemplare fossile di Psittacosaurus, il 'pappagallo rettile' che qualche mese fa era stato vittima del furto di due artigli alla mostra "Lost Hangar, dinosauri rivelati", allestita dal curatore Ilario de Biase alla Fiera di Padova.

Le denunce di furto contro ignoti erano state presentate ai carabinieri a gennaio dalla direzione di Venice Exhibition, società promoter di Italmostre.com ed organizzatrice della mostra. Le falangi fossili erano state sganciate dall'installazione metallica che sostiene l'intero scheletro fossile dell'animale, vissuto nel Cretacico inferiore, durante l'orario di apertura dell'allestimento espositivo di oltre 5.500 mq nel padiglione 1 della Fiera.

"Purtroppo gli artigli asportati - commenta l'ad di Venice Exhibition, Mauro Rigoni - non ci sono mai stati riconsegnati, nemmeno in anonimato. Nonostante i nostri vari appelli alla coscienza dei ladri, hanno preferito tenersi il souvenir lasciando sfregiato il reperto fossile. Dal canto nostro abbiamo deciso di porre rimedio contattando esperti paleontologi per una consulenza specialistica, in accordo con la proprietà del reperto, 'The Brothers Stones', azienda veneziana di preparazione e vendita di fossili che ha sede a Quarto d'Altino". (ANSA).