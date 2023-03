Nasce piattaforma digitale per gestire la galvanizzazione

Nasce la prima piattaforma per la digitalizzazione dei processi galvanici, realizzata dalla padovana Azzurro Digitale, azienda tra i principali hub innovativi a Nordest e già sviluppatrice di soluzioni innovative per l'Industria 4.0.

Il nuovo tool si chiama "Galvanica Digitale" ed è nato dalla collaborazione con aziende come Safilo e Gaser; offre alle aziende una vasta gamma di funzionalità che accompagna tutte le fasi della "filiera" galvanica. Con una piattaforma di back office integrata, è possibile programmare e pianificare le varie attività o generarle automaticamente tramite alert dell'impianto. Galvanica Digitale interviene in maniera puntuale per garantire gli standard qualitativi del prodotto finito, tiene sotto controllo i parametri di processo, ne intercetta le derive e blocca la catena di montaggio quando soglie e criteri di produzione non vengono soddisfatti correttamente.

Il tutto viene supervisionato tramite machine integration e una Web App, che consentirà di organizzare le varie mansioni nei diversi serbatori galvanici. Questo fornisce alle imprese una panoramica completa dei processi svolti, mantenendo stabile il livello degli elementi chimici ed evitando errori e difetti del prodotto, e di conseguenza aumentandone la qualità finale.

"Lo sviluppo di questa soluzione - commenta il CEo di Azzurro Digitale, Carlo Pasqualetto - ci dà la possibilità di aprirci a nuovi mercati, di portare il nostro know-how in una nuova tecnologia della manifattura e di espandervi la nostra vision: trasformare il modo di lavorare delle imprese grazie a tecnologie a servizio delle persone". (ANSA).