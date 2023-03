Arrivata pioggia in Veneto dopo settimane di tempo secco

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - La pioggia è finalmente tornata in Veneto dal tardo pomeriggio, dopo settimane di tempo siccitoso.

La perturbazione, ampiamente annunciata, sta portando precipitazioni diffuse di moderata intensità su tutto il territorio regionale. Un cambio di circolazione che ha determinato anche un netto calo delle temperature. Gli accumuli maggiori di pioggia si registrano finora sulla parte occidentale della pianura e sulle Prealpi, ma le piogge sono in estensione anche verso la parte centro orientale.

In montagna, alle quote intorno ai 1.500 metri, la precipitazione si sta presentando sotto forma di nevicate, non intense, ma che stanno riportando il paesaggio al bianco invernale. (ANSA).