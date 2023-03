Scoperto un laboratorio di droga nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 25 MAR - Un laboratorio abusivo nel quale sono stati ritrovati quasi 10 chili di marijuana, è stato scoperto dal nucleo investigativo dei carabinieri di Vicenza, che hanno arrestato un cittadino italiano di 48 anni, finito in manette e poi trasferito nella casa circondariale berica.

Nella struttura, situata a Noventa, nel Basso Vicentino, i militari hanno rinvenuto interi impianti di irrigazione, riscaldamento, essiccazione ed umidificazione, oltre che utensili per il frazionamento e il confezionamento dello stupefacente. Presenti inoltre vari kit per la coltivazione e la concimazione della marijuana.

L'attività investigativa è scattata dopo la segnalazione di un sospetto via vai relativo alla consegna di innumerevoli pacchi. Nell'operazione è stato deferito in stato di libertà un uomo di 55 anni, proprietario dell'immobile, trovato in possesso di 33 grammi di marijuana e alcuni bilancini di precisione.

