Covid: Veneto, ieri 547 nuovi casi e un decesso

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - Sono 547, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e una vittima. Dall'inizio della pandemia vi sono stati 2.704.365 contagi e 16.735 decessi.

Prosegue la salita degli attuali positivi ufficiali, che sono 18.317 (+385). Negli ospedali, stabili i ricoveri in area medica, 804, e in terapia intensiva, 25 (+1). (ANSA).