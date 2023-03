Corteo anarchici, Venezia si blinda. Ma i manifestanti sono un piccolo gruppo

Calli deserte, negozi e bar sprangati, una manciata di passanti per strada: Venezia si è blindata come mai era accaduto prima, preparandosi alle follie distruttive della guerriglia urbana. L'allarme era scattato dopo l'annuncio che gruppi anarchici, provenienti da varie regioni ma anche dall'estero, intendevano manifestare in Campo Santa Margherita a sostegno di Alfredo Cospito, sottoposto in ospedale al regime del 41 bis, ma soprattutto in vista del processo d'appello che vede imputato dal 29 marzo nell'aula bunker di Mestre lo spagnolo Juan Antonio Sorroche, 44 anni, condannato in primo grado a 28 anni per l'attentato nel 2018 al K3 di Villorba, sede della Lega trevigiana. Sorroche quattro anni prima, nel 2014, era stato accusato di atti di terrorismo con ordigni esplosivi per essere stato l'autore anche dell'attentato al Tribunale di sorveglianza di Trento.

In realtà a contrapporsi ai 400 uomini delle forze dell'ordine che hanno presidiato da ieri sera Venezia sono state poche decine di anarchici, alcuni dei quali hanno manifestato con striscioni e megafoni nel vicino Campo dei Frari. "Governo banda di criminali", "Fuori Alfredo dal 41bis" e "Stragista è lo Stato. Solidarietà con Anna e Alfredo" (con allusione ad Anna Beniamino, ex compagna di Cospito) sono state le frasi ripetute dal gruppo, di cui facevano parte molti ragazzi. Qualche momento di tensione, nel quale agenti in tenuta antisommossa e manifestanti hanno avuto un contatto diretto, si è avuto solo nella fase finale della protesta, mentre il corteo stava rientrando a Piazzale Roma. Una decina di giovani era stata in precedenza identificata e accompagnata nella sede della Questura, all'arrivo alla stazione ferroviaria. In Campo Santa Margherita, luogo indicato come punto di partenza della protesta non autorizzata, in realtà nulla ha turbato il silenzio rarefatto, impensabile in un giorno di normale quotidianità. Venezia si era preparata con largo anticipo al possibile impatto distruttivo dei manifestanti sulla fragilissima ossatura della città. Il Ponte della Libertà, l'unica via d'accesso al capoluogo lagunare dalla terraferma, era stato blindato con posti di blocco dalla serata di ieri per controllare gli arrivi. A fare da deterrente anche l'ordinanza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che ha tolto dal mattino i plateatici dei locali e vietata la vendita di bevande in lattina o vetro, oltre a far rimuovere provvisoriamente i cestini dell'immondizia e le bancarelle. Mentre la città lagunare affrontava la paura di una possibile guerriglia, la polizia compiva alcune perquisizioni a Ravenna in relazione ad almeno una dozzina di volantini scritti a mano e trovati appiccicati sui muri del centro della città il 24 febbraio scorso a favore della liberazione di Cospito dal 41bis. T

