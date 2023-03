Corteo anarchici a Venezia, qualche momento di tensione

Una decina di anarchici è stata portata nella sede della Questura di Venezia nell'ambito dei controlli della Digos sui manifestanti in arrivo in città per la protesta non autorizzata in Campo Santa Margherita. Sono stati bloccati all'esterno della stazione ferroviaria mentre tentavano di raggiungere il campo.

Agenzia ANSA Cospito: per la procura generale di Milano 'resti al 41 bis in ospedale' - Cronaca Parere negativo ai domiciliari .I giudici, che hanno tempo 5 giorni per depositare il provvedimento, dovranno valutare se il suo stato di salute sia o meno compatibile con la detenzione (ANSA)

Ci sono stati momenti di tensione al corteo degli anarchici a Venezia durante il percorso di ritorno dalla Chiesa dei Frari verso Piazzale Roma. Una quarantina di manifestanti ha continuato a lanciare slogan contro il 41 bis e in solidarietà ad Alfredo Cospito, seguita dagli agenti in tenuta antisommossa. Gli anarchici, in tutto qualche decina, sono arrivati a Piazzale Roma, presidiata dalle forze dell'ordine.