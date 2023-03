Vinitaly: consorzio di Ovada festeggia i 15 anni della Docg

(ANSA) - OVADA (ALESSANDRIA), 24 MAR - Al prossimo Vinitaly il Consorzio Ovada docg, ospite dell'Area Piemonte, festeggia i 15 anni dal riconoscimento della denominazione e i 10 dalla nascita dell'ente stesso.

"Considerato che l'Ovada è stata la prima doc a base Dolcetto del Piemonte nel 1972 e che già storicamente era considerato come un Dolcetto diverso, bisogna riconoscere la lungimiranza del gruppo di produttori che nel 2008 ha ottenuto il riconoscimento. Oggi è una delle tre docg base Dolcetto del Piemonte con Dogliani e Diano d'Alba - commenta Daniele Oddone, presidente del Consorzio - Raggruppiamo praticamente la totalità delle aziende che lo producono e nel 2020, in piena pandemia, abbiamo intrapreso una ricerca con l'Università di Torino per avere dati oggettivi che ci potessero spiegare i motivi della diversità del dolcetto e come esaltarne caratteristiche e territorialità". (ANSA).