Crociere, Venezia punta a un milione di passeggeri nel 2027

Cinquecentomila passeggeri previsti nel 2023 a Venezia, a fronte dei 238 mila del 2022, e per il 2027 una previsione di un milione di crocieristi, 900 mila dei quali in modalità 'home port', con 385 toccate di 'Grandi navi'. Sono questi, in proiezione, i numeri che potrebbe raggiungere il Porto di Venezia quando saranno concluse le attività del commissario straordinario, Fulvio Lino Di Blasio, per la realizzazione degli approdi e degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Le stime sono state effettuate stamane nel corso della presentazione della stagione crocieristica 2023 di Venezia, occasione anche per fare il punto sugli interventi futuri.

Come spiegato dal presidente di Venezia terminal passeggeri (Vtp), Fabrizio Spagna, quest'anno crescono da 21 a 24 le compagnie di crociera, con un +14%, e aumenteranno anche le navi posizionate: 47 contro le 32 dell'anno precedente. Il numero di scali complessivo previsto ammonta invece a 243. Al terminal di Fusina sono previste 6 navi in più rispetto al 2022 "in un'area in cui riusciamo ad accedere con un accordo commerciale, che ci consentirà di portare a Venezia navi soprattutto del settore del lusso", ha aggiunto. (ANSA).