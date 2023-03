Covid: Veneto, ieri 598 nuovi casi e 2 decessi

Sono 598 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 2 le vittime; dall'inizio della pandemia vi sono stati 2.703.310 contagi e 16.732 decessi.

Prosegue la salita degli attuali positivi ufficiali, che sono 17.803 (+163). Negli ospedali scendono leggermente i ricoveri in area medica, 812 (-3) e in terapia intensiva, 26 (-2). (ANSA).