Biennale Architettura, Leone alla carriera a Demas Nwoko

È stato attribuito a Demas Nwoko, artista, designer e architetto nigeriano, il Leone d'Oro alla carriera della 18/a Mostra Internazionale Architettura della Biennale di Venezia, dal titolo The Laboratory of the Future.

La decisione è stata approvata dal Cda della Biennale presieduto da Roberto Cicutto, su proposta della Curatrice Lesley Lokko. La cerimonia di premiazione e inaugurazione della Biennale Architettura 2023 si terrà sabato 20 maggio a Ca' Giustinian a Venezia.

Per Lesley Lokko "uno dei temi centrali della 18/a Mostra Internazionale di Architettura è un approccio all'architettura come campo di attività espanso, che comprende sia il mondo materiale che quello immateriale. Sembra del tutto appropriato che il Leone d'Oro alla carriera venga assegnato a chi ha al suo attivo una produzione di opere materiali che coprono gli ultimi settanta anni, ma la cui eredità immateriale - approccio, idee, etica - è ancora in via di valutazione, comprensione, celebrazione".

"Baba" (principe) Demas Nwoko è architetto, scultore, designer, scrittore, scenografo, critico e storico. Quando viene interpellato, si riferisce a se stesso come a un "artista-designer". (ANSA).