Torna Vinitaly, la più grande 'ambasciata' del vino

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Business, internazionalizzazione e posizionamento. Sono le tre direttrici del 55/mo Vinitaly pronto a diventare, dal 2 al 5 aprile, la più grande 'ambasciata' del vino, con oltre 4mila aziende da tutta Italia e da più di 30 Paesi, e un contingente record che supera i mille top buyer (+43% sul 2022) da 68 Paesi selezionati, ospitati da Veronafiere in collaborazione con Ice Agenzia. "Sarà un Vinitaly di servizio e sempre più funzionale alle esigenze delle aziende - annuncia il presidente di Veronafiere SpA, Federico Bricolo, nella conferenza stampa a Roma -. Una evoluzione prevista dal piano industriale con l'obiettivo di potenziare ulteriormente l'identità e la centralità della manifestazione, oggi riconosciuta quale brand in grado di trainare la promozione del vino italiano a livello internazionale. Il risultato della campagna straordinaria di incoming realizzata quest'anno ci proietta verso il Vinitaly del futuro, leva per la competitività e la crescita di questo settore strategico del made in Italy".

Tra le 68 rotte di destinazione del vino italiano che convergeranno a Verona emergono, oltre alle consolidate piazze di Usa e Canada (oltre 200 top client), i 17 Paesi dell'Asia, guidati da Cina (130 top buyer), Giappone, Corea del Sud ma anche Hong Kong e Singapore, i 12 dal Centro e Sud America, con Brasile e Argentina in testa, nove stati africani e una mappa europea a quota 26. "Abbiamo attuato un programma di investimenti eccezionali per potenziare il panel di top buyer a Verona - sottolinea l'amministratore delegato della SpA fieristica, Maurizio Danese -. Garantire business e nuove opportunità commerciali per le aziende espositrici è la nostra priorità di azione. Stiamo lavorando per un Vinitaly più sempre più orientato sulla domanda internazionale". In contemporanea, sugli oltre 100mila mq netti di superficie espositiva tra padiglioni fissi e tensostrutture al completo, anche gli altri due saloni professionali - Enolitech con Vinitaly Design e Sol&Agrifood con B/Open e Xcellent Beers - che portano il totale espositivo in quartiere a più di 4.400 aziende. A fare da prologo OperaWine, la super degustazione con i 130 produttori portabandiera selezionati da Wine Spectator in calendario sabato 1° aprile alle Ex Gallerie Mercatali. (ANSA).