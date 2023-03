L'Università di Padova fra prime 100 al mondo in 10 materie

(ANSA) - PADOVA, 22 MAR - Prima in Italia per anatomia e fisiologia, geofisica e statistica. Fra le prime 100 università al mondo in 10 materie accademiche. Fra le prime 200 in 4 macroaree scientifiche su 5. Questi i risultati degli esiti dei ranking "by subject" (per aree e discipline scientifiche) elaborati da Qs, una delle agenzie più accreditate, a livello internazionale, nell'ambito dei ranking accademici e quella maggiormente seguita dalle studentesse e dagli studenti di tutto il mondo per raccogliere informazioni e orientare le scelte degli studi universitari in vista di un futuro lavorativo e personale.

Nella nuova edizione sono stati valutati 1597 atenei di 161 paesi differenti (63 università in più dell'edizione precedente). Sono ammesse ai ranking solo le Università che erogano offerta formativa a tutti i livelli (dalla laurea triennale al master), su tutti gli ambiti disciplinari e con una produzione scientifica rilevante e di eccellenza.

Il numero di discipline considerate in questa edizione passa da 51 a 54, con l'introduzione di nuovi temi: Data Science, Storia dell'Arte, Marketing. L'Ateneo è valutato su 32 materie che mantengono il trend di posizionamento con miglioramento in 14 discipline.

"E' tata premiata un'ampia varietà di ambiti disciplinari - dice la rettrice Daniela Mapelli -, segno della nostra forza di ateneo generalista e multidisciplinare". (ANSA).